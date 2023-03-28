فرنسا.. صدامات عنيفة في باريس بين المحتجين والشرطة (فيديو)

تجددت المظاهرات في فرنسا، يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، والنقابات إلى طريق مسدود في تعديل قانون التقاعد.

وشهدت العاصمة باريس صدامات عنيفة بين المحتجين والأمن، حيث تمت تفرقة المتظاهرين من ساحة لا ناسيون.

وذكرت مراسلة RT أن الأمن أطلق الغازات المسيلة للدموع بكثافة وسط الساحة لتفرقة مئات المحتجين المتبقين، وأضافت أنه تم اعتقال 55 شخصا يوم الثلاثاء.

🚨🇫🇷IMAGES EXCLUSIVES - La Place de la Nation à #Paris à 19h30 en vue aérienne.



👉 Ces images ont été capturées par @ynk_94 pour @AlertesInfos. pic.twitter.com/BvzX4O4bpg — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 28, 2023

🚨🇫🇷EN DIRECT - Des tirs de mortiers d'artifices sur les forces de l'ordre sur la Place de la Nation à #Paris. pic.twitter.com/Eif3Bv6NYV — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 28, 2023

Ça chante la Marseillaise place de la Nation !



✊🇫🇷 pic.twitter.com/ssQI2qkysb — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) March 28, 2023

Ça fait plus d’une heure que la police gaze et tabasse tous les gens qui arrivent sur la place de la Nation pour, selon BFM, éviter qu’une manif sauvage se forme

Quinquennat de la honte, saison 2

🎥@Ab7Media#greve28mars#Manif28Mars#ViolencesPolicierespic.twitter.com/zAlwJmO94A — Marcel (@realmarcel1) March 28, 2023

وحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، فقد تم حشد 13000 من قوات الشرطة والدرك بينهم 5500 في باريس، في اليوم العاشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

وتفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، منذ تبنت الحكومة النص دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

وكان آلاف الأشخاص شاركوا في السابع من الشهر الجاري في إضرابات واحتجاجات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد، كما شهدت حركة النقل بداية الشهر اضطراباً في مترو العاصمة باريس.

إلى ذلك، دعت النقابات مساء الثلاثاء إلى التعبئة الـ11 من "الإضراب والتظاهرات" يوم الخميس 6 أبريل، في كل أنحاء البلاد.

Des manifestants cassent des pavés en plusieurs morceaux pour les envoyer sur la gendarmerie mobile. #Manifestations@Le_Figaropic.twitter.com/PuxTNxcCGw — Mayeul Aldebert (@MayeulAldebert) March 28, 2023

المصدر: RT + وكالات