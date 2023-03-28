إندونيسيا تشن عملية ضد انفصاليين في بابوا اختطفوا طيارا نيوزيلنديا

قالت إذاعة "RNZ" إن قوات الأمن الإندونيسية شنت عملية خاصة ضد جماعة بابوا الانفصالية التي تحتجز الطيار النيوزيلندي فيليب ميرتنز رهينة منذ بداية فبراير الماضي.

إقرأ المزيد

ونقلت الإذاعة عن وزارة الخارجية الإندونيسية أن "قوات الأمن الإندونيسية في مقاطعة بابوا الغربية شنت هجوما ضد قيادة منظمة "جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية – منظمة تحرير بابوا" (TPNPB-OPM) التي تحتجز الطيار النيوزيلندي فيليب ميرتنز رهينة".

وأفادت بمقتل عدد من الأشخاص من كلا الطرفين نتيجة للأعمال القتالية. وصرحت قيادة "TPNPB-OPM" أن "هذه العملية انتهكت دعوة حكومة نيوزيلندا لعدم استخدام العنف".

وقام ممثلو منظمة "جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية – منظمة تحرير بابوا" في 8 فبراير الماضي بإسقاط طائرة تابعة لشركة "Susi Air" الإندونيسية للطيران واحتجزوا طيارها رهينة.

ويعد الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة مقاطعة إندونيسية. ويعمل في أراضي هذه المنطقة عدد من الحركات الانفصالية التي يهدف نشاطها إلى فصل المنطقة عن إندونيسيا وتحويلها إلى دولة مستقلة.

المصدر: inosmi.ru



