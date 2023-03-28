كاليفورنيا تتوج أول متحول جنسيا بلقب ملكة جمال سان فرانسيسكو (فيديو)

توجت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أو رجل متحول جنسيا، ملكة جمال سان فرانسيسكو.

وتعتبر هذه الحالة الأولى في تاريخ هذه المسابقة، والتي يتم فيها تتويج رجل متحول جنسيا، بلقب ملكة جمال سان فرانسيسكو.

وقال الفائز بهذه اللقب المدعو مونرو لايس، في مقابلة مع قناة Kron4 News، إنه لا زال في حالة من الصدمة، ولا يصدق أن حلم طفولته قد تحقق، حلم راوده منذ كان في الـ 12 من عمره.

وأضاف "عندما تم وضع التاج على رأسي، كنت في حالة صدمة، كنت أفكر بيني وبين نفسي أنني أحلم، ولست في الحياة الحقيقية".

ووفقا للقناة كانت لحظة الفوز بالنسبة لمونرو، لحظة عاطفية جدا، كونه عانى من التشرد والمعاملة السيئة من محيطه.

وأوضح مونرو خلال المقابلة، أنه بهذا الفوز أراد أن يكون قدوة لكل شخص يشبهه، بأنه طالما تمكن من تحقيق حلمه، يستطيع الجميع فعل ذلك، وأن يكونوا بخير.

المصدر: kron4.com + washingtonexaminer.com