وزير المالية الإسرائيلي يلغي الضريبة المفروضة على المشروبات المحلاة

وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أمرا بإلغاء الضريبة المفروضة على المشروبات المحلاة، وهو قرار كانت فرضته الحكومة السابقة للحد من استهلاك المشروبات غير الصحية.

وقال سموتريتش في بيان إن هذه الخطوة ستكون بمثابة "تخفيض كبير في نفقات سلة التسوق العامة" قبل عطلة عيد الفصح القادمة، التي تبدأ مساء يوم 5 أبريل وتستمر لأسبوع.

وأشار إلى أن ممثلي وزارة الخزانة أجروا مشاورات مع كبار مصنعي المشروبات الغازية ورؤساء السلطات المحلية الكبرى الذين التزموا بخفض الأسعار في غضون ثلاثة أيام.

وكان إلغاء الضريبة مطلبا ائتلافيا رئيسيا للأحزاب اليميني المتطرفة، التي جادلت بأنه تم إدخاله هذه الضريبة عن عمد لاستهداف مجتمعاتهم.

ورد سموتريتش على التحذيرات من التأثير الصحي لمثل هذه الخطوة بالقول إنه أمر فريقا بالعمل مع وزارة الصحة لتعزيز عادات الأكل الصحية وتقليل الاستهلاك اليومي للسكر.

ورحب عضو الكنيست أرييه درعي، زعيم حزب شاس اليميني المتطرف، بالقرار، في حين انتقدته نقابة الأطباء الإسرائيليين ووصفته بأنه "غير مسؤول" ويضر بالصحة العامة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"