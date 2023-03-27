"واشنطن بوست": هواتف ما لا يقل عن 50 من موظفي واشنطن في الخارج تحوي برامج تجسس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن هواتف أكثر من 50 موظفا حكوميا أمريكيا في 10 دول على الأقل، تحوي برامج تجسس تجارية، وقد تكشف التحقيقات عن المزيد منها.

وقالت الصحيفة: "أحدثت الأرقام (ما لا يقل عن 50 موظفا حكوميا) صدمة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

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ولم تحدد مصادر الصحيفة برامج التجسس الخاصة بأي شركة تم استخدامها.

وأشارت إلى أن التحقيق في هذه القضية مستمر، مرجحة اكتشاف برامج تجسس في هواتف أخرى.

وأصدر بايدن في وقت سابق مرسوما يحظر على الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية استخدام برمجيات تجارية خبيثة.

وفي نهاية عام 2021، ذكرت شركة "آبل" أنه تم اختراق أجهزة الآيفون الخاصة بحوالي 12 موظفا في السفارة الأمريكية في أوغندا باستخدام برنامج تجسس Pegasus طورته شركة NSO Group الإسرائيلية.

وتتيح البرامج سرقة الملفات الرقمية والتنصت على المحادثات وتتبع حركات حامل الهاتف.

المصدر: نوفوستي