إيريك زمور يهاجم الجزائريين بتصريحات استفزازية (فيديو)

هاجم السياسي الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، الجزائريين في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، حيث تحدث عن المعاملة التي تلقاها المهاجرون الجزائريون الأوائل في فرنسا.

وقال إيريك زمور إن فرنسا منحت وظائف لهؤلاء المهاجرين، والإعانات العائلية، والوصول إلى المدرسة لأطفالهم، وسمحت لهم بتعلم اللغة الفرنسية وآدابها.

وبحسب أول ممثل لحزب "reconquête"، فإن هؤلاء المهاجرين الذين أتوا إلى فرنسا لكسب المزيد من المال، عاشوا في الجزائر في الـ"ڤوربي" (بيوت قصديرية)، ويعتقد أنه بفضل فرنسا تمكنوا من الاحتماء في المساكن العامة.

ويضيف زمور أن الطب الفرنسي هو الذي أنقذ أطفال هؤلاء المهاجرين، مدعيا أن أسلافه من الجزائر وأن الناس كانوا يموتون بسبب "الكوليرا" و"التيفوس" في ذلك الوقت.

.بالحديث عن هذا الموضوع، يعتبر السياسي أنه يضع حدا لـ"أسطورة" أن فرنسا عاملت المهاجرين الجزائريين "كالكلاب" على حد تعبيره.

La France aurait « traité les immigrés comme des chiens » ? Je mets fin à ce mythe. pic.twitter.com/E8xu6gROCE — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 24, 2023

المصدر: وسائل إعلام جزائرية وفرنسية