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أمين مجلس الأمن الروسي: لدينا سلاح قادر على تدمير أي عدو بما في ذلك الولايات المتحدة

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أمين مجلس الأمن الروسي: لدينا سلاح قادر على تدمير أي عدو بما في ذلك الولايات المتحدة
Globallookpress MFA Russia
أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف (صورة أرشيفية)
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صرح أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بأن روسيا تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها وقادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

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جاء ذلك في مقابلة لباتروشيف مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، حيث تابع: "إن روسيا تتحلى بالصبر، ولا تخيف أحد بإمكانياتها العسكرية، إلا أنها، في الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة حديثة قادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان وجودها مهددا".

ووصف باتروشيف رأي السياسيين الأمريكيين بأن روسيا لن تكون قادرة بعد الآن الرد على ضربة نووية وقائية بأنه "غباء خطير وقصر نظر" من جانبهم، حيث قال: "لسبب ما، يظل السياسيون الأمريكيون الذين أسرتهم دعايتهم الخاصة واثقين من أنه في حالة نشوب صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تتمكن روسيا من الرد. وهذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".

وأشار أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن "نسيان دروس التاريخ دفع البعض في أوروبا إلى الحديث فعليا عن الانتقام، الذي سيؤدي إلى انتصار على روسيا".

المصدر: تاس

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