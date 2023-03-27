صحيفة: الناتو أثار ما كان يخشاه الاستراتيجيون العسكريون دائما

أكد أندرو شنغ، الباحث في المعهد الآسيوي العالمي بجامعة هونغ كونغ، على أن التقارب بين روسيا والصين أسفر عن تشكيل مجموعة قوية وضخمة من خصوم الناتو.

وقال في مقالة نشرتها صحيفة South China Morning Post: "ستنتقل أوروبا والبقية الأخرى إلى جانب المنتصر. من الواضح الآن أن الضعف أصاب الاتحاد الأوروبي بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث انقطعت إمداداته من الغذاء والطاقة والمعادن الرخيصة من روسيا.

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وأشار الخبير إلى أنه، من خلال وصف الصين وروسيا بـ "التهديدات الوجودية"، قام الناتو بتنفيذ ما كان يخشاه دائما الاستراتيجيون العسكريون - القتال ضد خصمين، ولكن في منطقة لا يمكن لأسطول واحد أن يحاصرها.

في 20 مارس وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى موسكو في زيارة رسمية استمرت حتى 22 مارس الحالي. وكانت هذه أول زيارة خارجية يقوم بها بعد إعادة انتخابه لمنصب الرئاسة في الصين.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني في الكرملين، وبحث معه عددا من القضايا المهمة، ومن أهمها الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا.

ووصف الرئيسان، اللقاءات التي تمت خلال الزيارة، بالناجحة.

المصدر: نوفوستي