وسائل إعلام: إجلاء ركاب وموظفي مطار بريشتينا بعد تهديد بتفجير

أجلت سلطات مطار بريشتينا الدولي في إقليم كوسوفو الركاب وموظفي المطر يوم الأحد، بعد تلقيها أنباء عن تهديد بوقوع انفجار.

ونقلت الوكالة عن تصريح المتحدثة الصحفية باسم شرطة بريشتينا فيورا أخمتي: "في حوالي الساعة 21:00 (22:00 بتوقيت موسكو) تلقينا معلومات عن احتمال وقوع انفجار في مطار آدم يشاري الدولي."

وبحسب أخمتي، توجهت الشرطة على الفور إلى المكان وبدأت في تنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة.

المصدر: تاس