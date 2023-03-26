محامي ترامب: الرئيس السابق كان خائفا جدا من احتمال اعتقاله

قال جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير كان خائفا جدا من احتمال اعتقاله.

وكشف المحامي خلال مقابلة مع شبكة NBC تسرب معلومات مفادها أن ممثلي الأجهزة الأمنية الأمريكية السرية، سيلتقون في 20 مارس بممثلي إدارة شرطة نيويورك، لبحث الجوانب اللوجيستية لتسليم ترامب إلى المحكمة.

وأضاف أن ترامب بناء على هذه التسريبات افترض أنه سيتم اعتقاله في ذلك التوقيت.

وقال: "ترامب لم يفكر في عمل اي شيء لمنع ذلك، لكنه بالتأكيد لا يريد أن يتم القبض عليه".

يذكر أن ترامب دعا أنصاره في 22 مارس للتوقيع على عريضة ضد توجيه اتهامات جديدة له والتبرع لدعم حملته الانتخابية.

المصدر: RT