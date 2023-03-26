بوتين يتحدث عن رغبته الشخصية بتفقد ماريوبول والتحدث مع المواطنين ومشاهداته هناك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان من المهم بالنسبة له خلال تفقده مدينة ماريوبول أن يشعر بمزاج السكان، مشيرا إلى أن هذا قد يكون "أهم شيء بشكل عام".

وأضاف بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "لقد اختمرت منذ فترة طويلة في ذهني فكرة ضرورة القيام بزيارة العمل هذه. كان من المهم طبعا التحدث مع الناس".

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وذكر بوتين، أنه التقى بشكل عفوي ببعض سكان المدينة الذين دعوا رئيس الدولة لزيارة الشقق التي استلموها لتوهم بدلا من بيوتهم المدمرة.

وأشار بوتين، إلى أن الشقق في المجمع السكني "نيفسكي" في ماريوبول تركت لديه الانطباع الحسن، وشدد على أنها لا تقل جودة عن بعض أحياء العاصمة موسكو.

ونوه الرئيس الروسي، بأنه اطلع على سير العمل في بناء المستوصف الطبي الضخم في المدينة، وكان مسرورا مما شاهده.

وأقر رئيس الدولة، بأنه كان يقود سيارته في شوارع ماريوبول دون ربط حزام الأمان، وذلك فقط تحسبا، حتى يتمكن من مغادرة السيارة بسرعة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية الحفاظ على النصب التذكاريه المخصصة لأبطال الحرب الوطنية العظمى في المناطق الروسية الجديدة.

وقال: "هناك توجد حديقة عامة كبيرة فيها مسلة ونصب لتخليد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى. اعتقد أنه من الضروري جدا المحافظة على هذه الذكريات المشتركة المهمة جدا بالنسبة لشعبنا بما في ذلك بالنسبة للشعب في دونباس".

وشدد الرئيس بوتين، على أنه توجه إلى ماريوبول، ليرى كيف تجري أعمال إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق الروسية الجديدة.

المصدر: تاس