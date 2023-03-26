اعتقال 100 ناشط في مدينة أيندهوفن الهولندية بسبب حصار مطار

أعلنت الشرطة الملكية الهولندية اعتقال أكثر من 100 ناشط بيئي أمس السبت بسبب حصار مطار بمدينة أيندهوفن الهولندية.

وقالت الشرطة في بيان: "انتهت المظاهرة في مطار ايندهوفن. واعتقلت الشرطة العسكرية الملكية 104 أشخاص".

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وأغلق نشطاء المناخ Scientist Rebellion и Extinction Rebellion السبت، مدخل قاعة المغادرة الخاصة في مطار أيندهوفن الهولندي.

وطالب النشطاء بحظر الطائرات الخاصة ووقف الرحلات القصيرة. حيث أنه وبحسب رأيهم "تنبعث من الطائرات الخاصة غازات احتباس حراري أكثر بأضعاف مما ينبعث من الطائرة التجارية العادية".

المصدر: نوفوستي