محلل روسي: بوتين مستعد للدخول في مواجهة مباشرة مع أمريكا؟
اعتبر المحلل السياسي، ألكسندر نزاروف، أن نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس ليس تصعيدا يهدد واشنطن، وإنما دليل على استعداد موسكو للرّد على أي تصعيد.
وكتب نزاروف: هذا بالتأكيد دليل على الاستعداد للتصعيد وهو تحد. لدى الولايات المتحدة عادة الرد على التحدي بتحد أكبر ، وإلا ستفقد واشنطن سمعتها كقوة مهيمنة. إن "الرد المزدوج" من الولايات المتحدة متوقع تمامًا ، ولكنه ليس مضمونًا. على أي حال ، من خلال إعطاء أمريكا سببًا للتصعيد ، يجب أن يكون بوتين قادرًا على الرد على رد أمريكي محتمل. خلاف ذلك ، هذه الخطوة لن يكون لها معنى كبير. في حالة التصعيد ، ليس من الضروري ، ولكن من المفيد ، أن يكون لديك أرضية أخلاقية عالية أو مكانة الضحية. من المحتمل أن يكون لدى بوتين نوع من الورقة الرابحة أو خطة ضد الأنجلو ساكسون أو الغرب بشكل عام ، والتي يرغب في استخدامها ، ولكن أولاً يود الحصول على عذر لهذا في شكل خطوة عدوانية من خلال الولايات المتحدة. في هذا الصدد ، يجدر التذكير بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز ريبر بالقرب من شبه جزيرة القرم ، وهو أيضًا دليل على الاستعداد للتصعيد وحتى دعوة للتصعيد. أيضًا في المقابلة نفسها ، التي تحدث فيها بوتين عن الخطوات في بيلاروسيا ، اتهم الولايات المتحدة بشكل مباشر بتقويض نورد ستريم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى قصف أمس القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من دير الزور ، وزيادة وتيرة تحليق الطائرات الروسية فوق القاعدة الأمريكية في التنف. بطبيعة الحال ، لا ينبغي لأحد أن ينسى الزيارة التي انتهت لتوها من الزعيم الصيني إلى موسكو ، والتي أصبحت في الواقع إعلانًا عن دخول الصين في مواجهة مع الولايات المتحدة. هناك تفسير آخر محتمل. لا يمكن تجاهل تركيز القوات الأوكرانية للهجوم المتوقع في الشهر أو الشهرين المقبلين ، أو حتى في الأسابيع المقبلة. سيتم الانتهاء من بناء مرافق تخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا بحلول يوليو ، ولكن الإعلان عن وضع الأسلحة هناك صدر الآن ، قبل الهجوم الأوكراني مباشرة. من المرجح أن يصمم الكرملين لواشنطن سيناريو يتطور فيه الرد الروسي إذا نجح الهجوم الأوكراني لسبب ما. على أي حال ، فإن مجمل هذه العوامل يجعلني أشعر ، ربما لا أساس لها ، أن الكرملين مستعد للانتقال إلى مستوى أعلى من الناحية النوعية من المواجهة ، وليس مع أوكرانيا ، ولكن مباشرة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك ، إذا لم تستجب الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال للأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا ، فإن توقعاتي ستصبح آمالًا أكثر من التوقعات ... لكن روسيا لن تخسر في هذه الحالة أيضًا لأن عدم وجود رد يضر بسمعة الولايات المتحدة.
المصدر: RT