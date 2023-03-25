الدفاع الروسية: باكو تنتهك خط التماس في منطقة شوشينسكي                    

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأذربيجانية انتهكت خط التماس مع القوات الأرمنية في منطقة شوشا، وشرعت في إنشاء التحصينات الهندسية، في انتهاك لاتفاقيات نوفمبر 2020.

وأعلنت الوزارة: "بتاريخ 25 مارس 2023، تخطت وحدة من القوات المسلحة الأذربيجانية، خط تماس الأطراف في منطقة شوشا، واحتلت موقعا (على بعد 2.9 كلم شمال شرق جبل ساريبابا) وبدأت بتجهيز الموقع هندسيا، في انتهاك للبيان الموقع من رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا الاتحادية، بتاريخ 9 نوفمبر 2020".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتخذ تدابير لمنع تصعيد حالة الأزمة ومنع الاستفزازات المتبادلة من قبل الأطراف المتحاربة.

وقالت: "تم إبلاغ الجانب الأذربيجاني بالحاجة للامتثال لأحكام الاتفاق الثلاثي الموقع من رؤساء الدول، واتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الهندسية وسحب وحدات القوات المسلحة الوطنية إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها سابقا".

ولفتت الوزارة لتسجيل انتهاك واحد لاتفاق وقف إطلاق النار في مقاطعة مارتوني. دون وقوع اصابات. وتقوم قوات حفظ السلام الروسية بإجراءاتها لمنع تصعيد الوضع.

المصدر: تاس