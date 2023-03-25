شولتس: على الغرب أن يكون مستعدا لدعم أوكرانيا على المدى الطويل

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الغرب إلى الاستعداد لتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا.

ونقلت تاس عن الستشار قوله: "يجب أن نهيئ أنفسنا لتقديم الدعم لــ (كييف) لفترة طويلة..

ووفقا لشولتس فإن "جهود الدول الغربية جميعها يجب أن تكون موجهة لدعم أوكرانيا لحين وصول موسكو لقناعة بأنها لن تستطيع تحقيق الأهداف التي وضعتها في بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، وحينها فقط سيكون من الممكن تحقيق السلام".

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الغرب يدفع كييف لشن هجوم مضاد، وأن الجيش الاوكراني يسحب الاحتياطيات، بما في ذلك تلك المدربة في أوروبا، إلى خط المواجهة.

المصدر: RT