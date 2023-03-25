رئيس أوغندا: هناك إمكانيات كبيرة للتعاون مع روسيا في قطاع النفط

أشار رئيس أوغندا يوويري كاغوتا موسيفيني، إلى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون بين بلاده وروسيا، لا سيما في قطاع النفط ومجال الرعاية الصحية والزراعة وغيرها.

وقال رئيس أوغندا: "تنتج روسيا في الوقت الراهن الكثير من الأسمدة. لدينا إمكانات للتعاون في هذا المجال، لكننا لم نستفد منها ولم ننفذها. لدينا أيضا إمكانات في قطاع النفط والبتروكيماويات. هناك مجال ضخم جدا للعمل".

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ونوه موسيفيني بوجود إمكانات هائلة للتعاون بين الدولتين في المجالات التي تتعلق بالاحتياجات العادية للناس.

وأضاف: "هذه الاحتياجات هي الطعام والمأوى والملبس والأدوية والقدرة على التنقل) والتواصل. كل هذا وأكثر - يمثل احتياجات الإنسان. وكل بلد يستطيع العمل في مجال ما بشكل أفضل من الآخرين، وهكذا يتم التبادل بين الدول. يمكننا ممارسة التبادل بسهولة في مجموعة واسعة من الاحتياجات البشرية. يمكنني الحكم من خلال صادراتنا: نقوم بتصدير الحليب ولحم البقر والأحذية والقهوة والشاي والكاكاو والفواكه الاستوائية والحبوب التي لا يمكن أن تنمو في البلدان الباردة. لذا فإن الإمكانات هائلة".

ولفت موسيفيني الانتباه أيضا إلى ضرورة تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية، خاصة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال: "نحن بحاجة إلى تطوير ما يسمى باقتصاد المرض مع روسيا. تسبب الفيروسات والطفيليات بظهور المرض ولكنها توفر أيضا فرصا اقتصادية للأدوية المضادة للفيروسات والمضادة للطفيليات. وتتحول المشكلة إلى فرصة".

المصدر: تاس