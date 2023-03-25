إضراب العاملين بالمدارس في لوس أنجلوس يحقق أهدافه

أفادت دائرة مدارس لوس أنجلوس الموحدة LAUSD بأنها توصلت مع نقابة العاملين في مجال التعليم SEIU Local 99 إلى اتفاق يشمل زيادة الأجور التي طالبت بها النقابة.

ووفقا لبيان الدائرة، تم التوصل إلى اتفاق "بشأن عقد جديد يزيد بشكل كبير من الأجور" لنحو 30 ألف موظف في مجال التعليم.

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ويشار إلى أن الاتفاقية تشطب "الفارق وعدم التساوي التاريخي في الأجور" وتوسع أيضا في المزايا الطبية للعاملين بدوام جزئي.

من جانبها، قالت النقابة في تغريدة على تويتر، إن الاتفاقية تنص على زيادة الأجور بنسبة 30٪، كما طالبت.

في 21 مارس، بدأ في لوس أنجلوس إضراب شارك فيه أكثر من 30 ألف موظف من مختلف العاملين في مجال التعليم. وتقدمت نقابة SEIU Local 99 بمطالب لزيادة الأجور بنسبة 30٪ وبدل 2 دولار لكل ساعة للعمال الأقل أجرا. في الوقت نفسه، صرحت السلطات بأنها مستعدة لرفع الرواتب بنسبة 23٪ فقط وتقديم مكافأة بنسبة 3٪.

المصدر: نوفوستي