إسرائيل.. أكثر من 8000 قاصر تعرضوا للمضايقات والتحرش الجنسي عبر الإنترنت العام الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، أن أكثر من 8000 قاصر تعرضوا للمضايقات والتحرش الجنسي عبر الإنترنت في العام الماضي.

وأكدت التقارير أنه خلال عام 2022 حوالي 8133 حادثة تعرض فيها قاصرون للمضايقات عبر الإنترنت والمنصتين الأكثر استهدافا للقاصرين هي "انستغرام" بـ 31%‎ و "واتس أب" بـ 26%‎، وأن أكثر من نصف الجناة الذين تم تحديدهم كانوا قاصرين بين 13 و16 عاما.

وأشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "سلامة أنشطة الأطفال والشباب على الإنترنت أهم من أي شيء آخر". بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للتقرير، فإن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما، ومن بين الهجمات، كانت 34%‎ حالات تحرش جنسي و 21%‎ تم فيها نشر صور ومقاطع فيديو جنسية للضحايا على الإنترنت.

وأضاف التقرير إلى أن، 73%‎ من الضحايا كانوا من الفتيات، وكانت أكثر أشكال الاعتداء على الفتيات شيوعا هي التحرش الجنسي (42%‎) ونشر الصور الجنسية (25 %‎). ومن الاعتداءات الأخرى الابتزاز الجنسي والرسائل الجنسية والأفعال الفاضحة والاغتصاب الافتراضي.

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المصدر: وكالات