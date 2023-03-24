تحذير إيراني شديد اللهجة للأمريكيين في سوريا: نملك اليد الطولى ولدينا القدرة على الرد

حذر مصدر إيراني مسؤول الولايات المتحدة من أن طهران تملك اليد الطولى ولديها القدرة على الرد، بعد الهجوم الأمريكي على مواقع إيرانية في دير الزور شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "نورنيوز" المقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصدر مسؤول من المستشارين الإيرانيين في سوريا، قوله الجمعة:"نحذّر العدو الأمريكي أنّنا نملك اليد الطولى ولدينا القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا في الأراضي السورية".

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وأوضح المتحدث أن "الأهداف التي هاجمها الاحتلال الأمريكي في سوريا هي نقاط مدنية في دير الزور وهي عبارة عن مخازن تغذية ومراكز خدمات"، مضيفا أن هذا "الهجوم أدى لاستشهاد 7 أشخاص وجرح 7 آخرين".

وأكد المصدر الإيراني المسؤول: "مهمتنا وحضورنا المشروع هو لمساعدة الدولة السورية ضد الإرهاب.. وجودنا الشرعي تحت رعاية الدولة السورية هو لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم تنظيما "داعش" و"النصرة" الارهابيان".

المصدر: وكالة "نورنيوز"