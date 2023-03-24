السفير الروسي في لندن: روسيا لن تبادر إلى التطبيع مع بريطانيا

أشار السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، إلى أن موسكو لن تبادر إلى تطبيع العلاقات مع لندن التي أقدمت على معاداة روسيا.

وقال السفير الروسي في هذا الصدد لــ "تاس": "نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كليا. وهذا يضعنا بعيدا جدا عن بعضنا البعض".

وتابع السفير كيلين: "البريطانيون هم المبادرون بإظهار العداء تجاهنا، ونحن لن نكون المبادرين لتحسينها. سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج، وفهم الحاجة لترميم العلاقة".

وفي الوقت نفسه، أعرب السفير عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية.

في وقت سابق، ذكر كيلين أن بريطانيا لن تتراجع عن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

المصدر: RT