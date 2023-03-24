إندونيسيا.. بركان ليفوتولو يقذف عمودا من الرماد البركاني بارتفاع ألف متر (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام في إندونيسيا، يوم الجمعة، بأن بركان ليفوتولو في جزيرة لومبلين، قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترا واحدا.

ووفقا لملاحظات مركز المراقبة، فقد قذف الجبل رمادا بركانيا على ارتفاع يصل إلى 1000 متر مع دخان رمادي.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية (BPBD) إن السلطات فرضت حظرا حول منطقة البركان، كما نصحت سكان البلدات والقرى القريبة بارتداء أقنعة لتجنب مشاكل التنفس.

Images of activity from Lewotolok volcano 22/3/23



Lewotolok (also known as Lewotolo) is located on the island of Lembata (Lomblen) in the Lesser Sunda Islands of Indonesia.



Current status: erupting (4 out of 5)



pics: @PVMBG_pic.twitter.com/00oKqr2TU7 — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@CarolynnePries1) March 24, 2023

#Indonesia’s Mount Ili Lewotolok erupted Friday, belching a tower of smoke and ash almost a kilometer into the sky and prompting authorities to impose a no-go zone in the area pic.twitter.com/6KaoqnHTI6 — RRN.world (@RRN_breaking) March 24, 2023

المصدر: وكالات