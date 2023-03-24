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إندونيسيا.. بركان ليفوتولو يقذف عمودا من الرماد البركاني بارتفاع ألف متر (صور + فيديو)

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إندونيسيا.. بركان ليفوتولو يقذف عمودا من الرماد البركاني بارتفاع ألف متر (صور + فيديو)
إندونيسيا.. بركان ليفوتولو يقذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترا واحدا
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أفادت وسائل إعلام في إندونيسيا، يوم الجمعة، بأن بركان ليفوتولو في جزيرة لومبلين، قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترا واحدا.

ووفقا لملاحظات مركز المراقبة، فقد قذف الجبل رمادا بركانيا على ارتفاع يصل إلى 1000 متر مع دخان رمادي.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية (BPBD) إن السلطات فرضت حظرا حول منطقة البركان، كما نصحت سكان البلدات والقرى القريبة بارتداء أقنعة لتجنب مشاكل التنفس.

المصدر: وكالات

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