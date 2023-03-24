الجبل الأسود تعتقل مؤسس عملة "تيرا" المشفّرة بتهمة التزوير

وجّهت سلطات الجبل الأسود تهمة التزوير إلى، دون كوون، مؤسس عملة "تيرا" المشفرة، وأعلنت توقيفه في العاصمة بودغوريتشا.

من جهته، صرّح المدّعي العام الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس في وقت سابق من الجمعة أنّ السلطات القضائية في سيؤول ستسعى لاسترداده.

وكان دون كوون، واسمه الكامل كوون دو-هيونغ، اتُّهم بالتزوير بعد انهيار شركته "تيرافورم لابز" للعملات المشفّرة العام الماضي، ما تسبّب بخسارة 40 مليار دولار من أموال المستثمرين وإحداث اضطراب في أسواق العملات المشفّرة في العالم.

كما أن كوون مطلوب في كوريا الجنوبية لانتهاكه قانون سوق رأس المال في البلاد، وهو يعدّ من أكبر الفارّين من وجه العدالة.

ويبلغ من العمر 31 عاماً وقد أوقف في مطار بودغوريتشا في مونتينيغرو بموجب مذكرة توقيف صادرة في كوريا الجنوبية، وفق ما أفاد وزير داخلية مونتينيغرو فيليب أدجيتش، أمس الخميس.

المصدر: أ ف ب