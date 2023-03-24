بالفيديو.. حادث مروري في هونغ كونغ يخلف عشرات الجرحى

اصطدمت أربع حافلات ركاب وشاحنة بالقرب من نفق في هونغ كونغ اليوم الجمعة ما أدى إلى إصابة نحو 87 شخصا بينهم أطفال بإصابات معظمها طفيفة.

وقال كبير مفتشي الشرطة لي بوك كيت إن سيارة أجرة قامت "بتغيير مسارها بلا مبالاة" ولم تتمكن المركبات الأخرى من التوقف في الوقت المناسب، مما تسبب في الاصطدام.

A five-car pile-up near the Tseung Kwan O Tunnel in Hong Kong has left 87 people – including dozens of students – injured. The accident was caused by “careless lane changing” by a taxi driver, a police preliminary probe found.https://t.co/zRIQ8DucSVpic.twitter.com/UiK4PqOAtx — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) March 24, 2023

وهرع العشرات من رجال الإطفاء والمسعفين والشرطة إلى مكان الحادث. ورقد عدة أشخاص على نقالات، وتحطمت نافذة على جانب حافلة.

وعالج مسعفون بعض الجرحى من بينهم كبار سن في مكان الحادث. وشوهدت مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية جالسين على الطريق وأصيب بعضهم بجروح في اليد.

وقال قائد محطة الإطفاء في منطقة الحادث، إن فريقه اضطر إلى مساعدة حوالي 240 شخصا على مغادرة المركبات وكانت العملية صعبة بسبب وجود الكثير من الأطفال والركاب المسنين. وقال إن سائق حافلة حوصر أيضا في السيارة.

وتضمنت الإصابات في الأساس خدوشا على أيدي الناس وأرجلهم ورؤوسهم ووجوههم، حسب مسؤولين.

المصدر: "أسوشيتد برس"