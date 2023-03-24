حركة "السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية طرحت مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية طرحت مناقصات لبناء مستوطنات في الضفة والقدس، خلافا لالتزامها في قمة شرم الشيخ.

وقالت الحركة في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية طرحت عطاءات 1029 وحدة سكنية، 940 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي إفرات وبيتار عيليت في الضفة الغربية و89 في مستوطنة غيلو في القدس الشرقية، خلافا لالتزامها في قمة شرم الشيخ".

وأشارت إلى أن "هذه مبادرة بناء أخرى ضارة وغير ضرورية. إن أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ البلاد لا تدوس فقط على الديمقراطية ولكن أيضا على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل، وعلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الصديقة"، معتبرة أن "الأكاذيب والانتهاكات لهذه الالتزامات طريقة أكيدة لتحويل إسرائيل إلى دولة معزولة".

المصدر:RT