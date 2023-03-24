الثقة بأداء بايدن تقترب من أدنى مستوياتها

أصدر مركز Associated Press-NORC لأبحاث الشؤون العامة استطلاعا حول معدلات الثقة بأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أظهر تراجعا كبيرا.

في فبراير، كانت نسبة الثقة بأداء بايدن عند 45٪، إلا أن هذا الرقم انخفض بشكل كبير إلى ما يقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 38٪.

ولم يكن تصنيف الثقة بأداء بايدن إيجابيا منذ أغسطس 2021. وحاليا تقترب النسبة من أدنى مستوى على الإطلاق والتي كانت 36٪ في يوليو من عام 2022.

ويتزامن الانخفاض في تصنيف قبول أداء بايدن إلى حد كبير مع المشاعر السائدة بين الديمقراطيين، فـ76٪ منهم يعتقدون أنه يقوم بعمل جيد كرئيس، إلا أن 61٪ منهم يشعرون أنه يقوم بعمل جيد في التعامل مع الاقتصاد.

يوافق 54٪ من الديمقراطيين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما على القيادة الاقتصادية لبايدن، مقارنة بـ72٪ من الديمقراطيين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما. وبالمثل، يوافق 66٪ فقط من الديمقراطيين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما على بايدن بشكل عام، مقارنة بـ 85٪ من الديمقراطيين الأكبر سنا.

المصدر: real news now