الخزانة الأمريكية: إيجاد روسيا والصين بديل للدولار "صعب جدا"

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن واشنطن تسجل محاولات روسية صينية مشتركة لإيجاد بديل لاستخدام الدولار في التعاملات، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف "شديد الصعوبة".

وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس: "بالطبع، أريد أن يبقى الدولار العملة الاحتياطية في العالم. روسيا والصين لديهما الحافز لمحاولة تطوير نظام مختلف لا ينطوي على استخدام الدولار، ولكن من الصعب جدا القيام بذلك".

وأعربت عن ثقتها في أن الدولار سيحتفظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية لفترة طويلة قادمة "على الرغم من الجهود المختلفة لإنشاء أنظمة مصممة لتجنب استخدامه".

المصدر: نوفوستي