أردوغان: عملياتنا العسكرية ستستمر لحين إنهاء التهديدات الإرهابية

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بافشال "محاولات تركيع تركيا بواسطة الإرهاب"، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل داخل بلاده وخارجها حتى إنهاء تهديدات الإرهاب التي تهدد الأتراك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، عقب مشاركته في إفطار جماعي مع المتضررين من زلزال 6 فبراير في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وقال أردوغان: "عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "قوات بلاده لن تكتفي بهزيمة الإرهاب وإنما ستحطم المخططات القذرة لأولئك الذين يدعمون هؤلاء الأوغاد ويزودونهم بالسلاح والذخيرة".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "محاولات تركيع تركيا بواسطة الإرهاب سنُفشلها معا".

المصدر: وكالة الأناضول