الأمم المتحدة: لا نخطط للاتصال بالأطراف المعنية للتحقيق في حادث "السيل الشمالي"

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة لا تخطط للاتصال بالأطراف المعنية للتحقيق بالاعتداء الإرهابي على "السيل الشمالي" في الوقت الحالي.

وذكر فرحان حق، في إفادة صحفية، إن اتصالات الأمم المتحدة مع الأطراف بشأن تحقيق محتمل في الهجمات الإرهابية على "السيل الشمالي" غير متوقعة في الوقت الحالي.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي اتصال في الآونة الأخيرة بين الأمم المتحدة والأطراف المعنية بشأن تحقيق محتمل من قبل المنظمة، قال حق: "لا أعتقد أن أي شيء من هذا القبيل يتم النظر فيه حاليا".

وقد أعدت روسيا، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات التخريب، ومن المتوقع التصويت عليها قبل نهاية مارس.

وصرح المدعي العام الألماني بيتر فرانك، في وقت سابق، بأن التحقيقات الألمانية حول تفجير خط أنابيب السيل الشمالي "لا تزال موجهة ضد مجهول".

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المصدر: نوفوستي