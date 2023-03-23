الجبل الأسود.. اعتقال مؤسس شركة عملات مشفرة مطلوب لكوريا الجنوبية (صورة)

أعلن وزير داخلية الجبل الأسود فيليب أدزيتش، اعتقال، دو كوون، مؤسس شركة "تيرافورم لابز" المطلوب لكوريا الجنوبية.

ويزعم أن دو كوون تسبب بخسارة 40 مليار دولار من العملة المشفرة للشركة التي دمرت مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الداخلية فيليب أدزيتش في تغريدة على "تويتر": "ألقت شرطة الجبل الأسود القبض على شخص يعتقد أنه أحد أكثر المطلوبين الهاربين، المواطن الكوري الجنوبي دو كوون".

وأضاف أدزيتش أن سلطات الجبل الأسود تنتظر تأكيدا رسميا لهوية الرجل الذي تم اعتقاله في مطار العاصمة بودغوريتشا بوثائق مزورة، لكنها تعتقد أنه كوون.

وطلبت كوريا الجنوبية من الإنتربول في سبتمبر توزيع نشرة حمراء عن الشاب البالغ من العمر 31 عاما، عبر الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 195 دولة للعثور عليه والقبض عليه.

وكوون مطلوب وخمسة آخرين على صلة بشركة "تيرافورم" بسبب مزاعم احتيال وجرائم مالية فيما يتعلق بانهيار عملاتها الرقمية في مايو 2022.

وجرى توصيف "تير يو أس دي" على أنها عملة مستقرة وهي مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي لمنع التقلبات الشديدة في الأسعار.

ومع ذلك، تم محو حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية لمالكي عملة "تيرا يوس إس دي" والعملة الشقيقة العائمة "لونا" بعد انخفاض العملة المستقرة إلى ما دون سعرها الذي يمثل دولارا واحدا في مايو.

المصدر: أ ب