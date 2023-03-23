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جدال على "تويتر" بين ماسك وغيبريسوس حول سيادة الدول

أخبار العالم

جدال على
RT
ماسك وغيبريسوس
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اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، أن على الدول ألا "تسلّم السلطة" لمنظمة الصحة العالمية، مثيرا بذلك امتعاض المنظمة التي سارعت بالرد.

وذكر ماسك الذي يتابع حسابه على "تويتر" أكثر من 132 مليونا: "يجب على الدول ألا تسلم السلطة لمنظمة الصحة العالمية".

وجاء تعليقه على مقطع فيديو للسيناتور الأسترالي اليميني مالكوم روبرتس، وهو ينتقد المنظمة.

وردا على ذلك، نشر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الدول لا تتنازل عن سيادتها لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "اتفاق الجائحة لن يغير ذلك.. وسيساعد الاتفاق الدول على حمايتها بشكل أفضل في مواجهة الأوبئة".

المصدر: RT + "تويتر"

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