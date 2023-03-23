جدال على "تويتر" بين ماسك وغيبريسوس حول سيادة الدول

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، أن على الدول ألا "تسلّم السلطة" لمنظمة الصحة العالمية، مثيرا بذلك امتعاض المنظمة التي سارعت بالرد.

وذكر ماسك الذي يتابع حسابه على "تويتر" أكثر من 132 مليونا: "يجب على الدول ألا تسلم السلطة لمنظمة الصحة العالمية".

وجاء تعليقه على مقطع فيديو للسيناتور الأسترالي اليميني مالكوم روبرتس، وهو ينتقد المنظمة.

Countries should not cede authority to WHO — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2023

وردا على ذلك، نشر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الدول لا تتنازل عن سيادتها لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "اتفاق الجائحة لن يغير ذلك.. وسيساعد الاتفاق الدول على حمايتها بشكل أفضل في مواجهة الأوبئة".

Countries aren’t ceding sovereignty to @WHO. The #PandemicAccord won’t change that. The accord will help countries better guard against pandemics. It will help us to better protect people regardless of whether they live in countries that are rich or poor. https://t.co/kYYtyOrh0u — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2023

المصدر: RT + "تويتر"