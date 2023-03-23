بلينكن يحدد سبب أهمية تزويد تركيا بـ "إف-16"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ،عن ضرورة تزويد تركيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، لأهمية ذلك في تعزيز القدرة الدفاعية لحلف "الناتو".

وقال بلينكن، اليوم الخميس، في قاعة جلسات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "نعتقد بضرورة حصول تركيا على نسخة حديثة من مقاتلات (إف-16)، وكذلك حزم (مساعدات) لتحديث طائراتها الحالية من النوع ذاته.لأننا نؤمن بأهمية ذلك بالنسبة للناتو وللتحالف بأكمله".

وفي السياق ذاته، لم يحدّد بلينكن ما إذا كانت واشنطن تعتبر أنه من المقبول حصول تركيا في المستقبل على مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي