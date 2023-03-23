"زيلينسكي لم يطأ أرتيوموفسك".. قائد مجموعة "أحمد" الشيشانية يسأل عن فيديو "الدخول والخروج"

صرح أبتي علاء الدينوف قائد مجموعة "أحمد"، ومساعد حاكم جمهورية الشيشان بأن زيلينسكي لم يطأ أرض أرتيوموفسك (باخموت)، ودعا إلى عرض لقطات وصوله ومغادرته المدينة.

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جاء ذلك في تصريح لعلاء الدينوف على الهواء مباشرة في قناة روسيا 1 التلفزيونية، حيث تابع: "إن فلاديمير زيلينسكي أو أي من قياداته لا يستطيعون زيارة أرتيوموفسك الآن حيث تجري معارك ضارية"، إلا أنه تابع أن بإمكان الرئيس الأوكراني أن يأتي إلى المدينة فقط "في فيديو رسوم متحركة في ملجئه".

ودعا علاء الدينوف إلى عرض لقطات لوصول زيلينسكي إلى أرتيوموفسك ومغادرته للمدينة. في الوقت نفسه أكد على أن سلطات كييف لن تتمكن من إثبات ذلك.

وكان الرئيس الأوكراني قد زعم في وقت سابق أنه زار مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك، إلا أنه لم يذكر اسم المكان الذي زاره.

المصدر: نوفوستي