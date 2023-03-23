الاحتجاجات تقطع الطريق المؤدي إلى مطار شارل ديغول قرب باريس

قالت قناة BFMTV، إن العاملين في مطار "شارل ديغول"، أكبر مطارات فرنسا، والقريب من باريس، خرجوا اليوم للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، وقاموا بقطع الطريق إلى المطار.

ووفقا للقناة التلفزيونية، قام المحتجون صباح اليوم بتنظيم مظاهرة في مطار شارل ديغول بالقرب من باريس بدعوة من نقابة "الاتحاد العام للعمال" (CGT). وتمكن المحتجون من قطع الوصول إلى عدة محطات في المطار وهم يرددون شعارات من نوع "إرحل يا ماكرون".

وأشارت القناة إلى أنه بسبب الاحتجاج، تشكل اختناق مروري عند مدخل المطار، مما دفع معظم المسافرين إلى النزول من سياراتهم والوصول إلى مبنى المطار سيرا على الأقدام.

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تشهد كل فرنسا اليوم الخميس تنظيم الإضراب التاسع العام ضد إصلاح نظام التقاعد. وكما هو متوقع، سيتسبب ذلك باضطرابات شديدة في عمل وسائط النقل العام في البلاد. ففي باريس سيعمل قطار واحد من كل ثلاثة قطارات على معظم خطوط المترو، وخلال ساعات الذروة فقط. وستعمل قطارات الضواحي بفترات انقطاع طويلة. كما حذرت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية SNCF من حدوث اضطرابات كبيرة في عمل القطارات.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية سيتم إلغاء 30٪ من الرحلات في مطار أورلي بالعاصمة و 20٪ من الرحلات في مطارات مرسيليا وتولوز وليون.

المصدر: نوفوستي