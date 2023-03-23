قائد الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو من أزمة عسكرية

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تفاقم الأزمة العسكرية بسبب "الإصلاح القضائي".

وقالت مصادر لموقع "والا"، التقى هاليفي بنتنياهو في القدس لإحاطة أمنية، وناقشا أيضا أزمة الجيش، مع رفض عدد متزايد من جنود الاحتياط الحضور إلى الخدمة احتجاجا على الإصلاح القضائي. وأعرب هاليفي عن قلقه من أن الوضع قد يزداد سوءا.

ويزعم أنه قال لنتنياهو إنه إذا تم تمرير التشريع، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة عميقة في قوات الجيش. وكان هاليفي قد حذر رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر من أن "رفض الخدمة يمكن أن يضر بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي".

وقالت القناة 1 إن "700 من جنود الاحتياط في لواء ناحال بعثوا برسالة إلى هاليفي وإلى وزير الدفاع يوآف غالانت يطلبون فيها بذل كل ما في وسعهم لوقف الإصلاح القضائي".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن 57% فقط من جنود المظليين الاحتياطيين حضروا إلى الخدمة هذا الأسبوع. وقد وصل هذا العدد في بعض الألوية إلى 90٪.

المصدر: i24news