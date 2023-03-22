بلينكن: إجراءات موسكو الطارئة عكست تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الروسي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها الحكومة الروسية كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وسمحت بتحييد محاولات الغرب لإسقاطه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي متحدثا في جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي: "اتخذت روسيا إجراءات استثنائية، لتعزيز الروبل. بالإضافة إلى ذلك، [كان هناك] أيضا مخصصات من صندوق الرعاية الوطنية لتعزيز الاقتصاد. وكان لهذا بالتأكيد تأثير [إيجابي] معين على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي".

ووفقا له، فإن الإدارة الأمريكية مصممة على محاولة تشديد العقوبات ضد روسيا، وقال بلينكن: "نحن أنفسنا نواصل النظر في مختلف الجهات الفاعلة التي يمكننا متابعتها، والقطاعات المختلفة التي يمكننا متابعتها، حتى يكون هناك تأثير [على الاقتصاد الروسي]".

بالإضافة إلى ذلك، جادل وزير الخارجية بأنه بمرور الوقت، سيزداد التأثير التراكمي للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، وقال: "مرة أخرى، سترون هذا [التأثير] ينمو في حقيقة أنهم سيواجهون صعوبة هائلة في استبدال المعدات المستخدمة. إنهم يبحثون في نقاط مختلفة من العالم [من حيث استبدال شراء المعدات التي كان يتم شراؤها سابقا في الغرب]، لكننا لا نتحدث عن نفس [المعدات] التي كانت لديهم من قبل".

المصدر: تاس