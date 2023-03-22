متظاهرون يقاطعون بلينكن عدة مرات خلال جلسات "الشيوخ الأمريكي" للمطالبة بوقف الدعم لأوكرانيا

تعالت صيحات المتظاهرين مرات عديدة، بالتزامن مع انعقاد جلسات الاستماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، بوجود وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء.

هذا وفي بداية الاجتماع، صاح شخص مجهول بهذا الخصوص: "الحرب بالوكالة يمكن أن تقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".

كما دعا متظاهرون آخرون إلى الانتباه لمقترحات الصين بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا ورفع العقوبات المفروضة على كوبا.

من جهته، قاطع السناتور روبرت مينينديز (الحزب الديمقراطي من نيوجيرسي)، رئيس اللجنة، الجلسات 5 مرات على الأقل من أجل السماح لعناصر الشرطة بمرافقة المتظاهرين وإخراجهم من القاعة.

المصدر: تاس