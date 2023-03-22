بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تخضع لمراقبة البنتاغون وخارجيتنا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأمريكية كلفت موظفين من الخارجية والبنتاغون بمراقبة كيفية استخدام أوكرانيا للمساعدات الأمريكية المقدمة لها.

وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: "نحن نولي اهتماما كبيرا لذلك، لأننا ملتزمون بضمان استخدام أموال دافعي الضرائب للأغراض المحددة لها. وبالطابع نحن لا نريد أن نقدم لمن لا يرغبون في مواصلة تقديم الدعم، أساسا ليضغطوا علينا".

وأشار إلى أن هناك 45 موظفا في السفارة الأمريكية لدى كييف، تشمل مهامهم مراقبة استخدام الأموال والموارد التي تقدمها واشنطن للحكومة الأوكرانية.

وأوضح أن هؤلاء هم موظفو الخارجية، وأن موظفي البنتاغون أيضا، يقومون بمراقبة استخدام المعدات العسكرية الأمريكية.

وأكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية تعتبر النظام القائم للمراقبة على المساعدات فعالا، مضيفا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتخذ إجراءات لمكافحة الفساد في بلاده.

المصدر: تاس