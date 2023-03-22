ريابكوف: لقاء القمة الروسي الصيني رسالة بأن هناك بديلا لإملاءات واشنطن

قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن الرسالة التي يبعثها اجتماع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ هي أن هناك بديلا لإملاءات واشنطن.

وقال ريابكوف الأربعاء، ردا على سؤال صحفي في هذا السياق: "رسالة الاجتماع بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ هي أن هناك بديلا للإملاءات الأمريكية".

كما سئل ريابكوف عما إذا كان اجتماع الزعيمين دليلا على اتخاذ الصين "وضع الأخ الأكبر" بالنسبة لموسكو: حيث أجاب: "لدينا تعبير"الأخ الأكبر"، وقد شهدنا كيف كان ينظر إلينا على الدوام من خلال وكالة الأمن القومي (وكالة الأمن القومي الأمريكية) وغيرها من المؤسسات المشابهة.

وتابع ريابكوف: "أما إذا واصلنا السير مع الصين في الطريق الذي رسمه الزعيمان أمس باعتباره مساراً رئيسيا، أعتقد أن هذه التصنيفات ستختفي من تلقاء نفسها".

وفقا لريابكوف، النظام العالمي الحالي يتصدع، وقد يأتي نظام جديد يشهد صراعات أكثر ولكنه نظام أكثر عدلا...

وأورد ريابكوف كمثال على النظام الجديد العالمي، مجموعة بريكس، حيث لا يوجد قادة وعبيد، وخلص للقول: "أعتقد أن هذا يقدم نموذجا للعلاقات بين الدول".

المصدر:تاس