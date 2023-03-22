نوايا لتسليمها إلى كييف.. سويسرا تحسم مصير 60 منظومة الدفاع الجوي Rapier

أكد ممثل الإدارة الفيدرالية للمشتريات الدفاعية السويسرية Armasuisse، كاي كونار إيفرت، عدم نية بلاده نقل منظومات الدفاع الجوية Rapier التي تتخلص منها في الوقت الحالي، إلى بريطانيا.

وقال كونار إيفرت لوكالة "نوفوستي": "لا توجد حاليا أي خطط لتزويد المملكة المتحدة بتلك المنظومات، علما أنه تم إبلاغ لندن بإيقاف تشغيل هذه المنظومات والتخلص منها. كما لا توجد عروض لشرائها حتى الآن."

وأكد المسؤول السويسري أن هذه المنظومة الدفاعية لم تعد قادرة على مواجهة التهديدات الجوية الحديثة بصورة فعّالة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أن السلطات السويسرية قررت التخلص من 60 منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طرازRapier ، والتي يمكن توفيرها لصالح القوات الأوكرانية.

كما جادل النائب في البرلمان الأوكراني ديفيد أراخاميا، بأن بلاده بحاجة للحصول على أسلحة من سويسرا، وذلك على الرغم من الوضع المحايد الذي تتمتع به الدولة السويسرية.

المصدر: RT