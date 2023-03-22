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الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة تابعة لنا داخل الأراضي السورية

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الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة تابعة لنا داخل الأراضي السورية
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية.


وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "سقطت اليوم مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية خلال نشاط اعتيادي".

وأضاف أدرعي: "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات..الحادث قيد التحقيق".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر اليوم الأربعاء على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

وتشن إسرائيل باستمرار غارات على سوريا تستهدف مواقع للجيش السوري وما تدعي أنها أهداف إيرانية ولحزب الله في سوريا.

وقتل 15 شخصا وأصيب آخرون الشهر الماضي في غارات إسرائيلية على دمشق.

المصدر: RT

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