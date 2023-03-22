لوكاشينكو يتهم بولندا باحتجاز 3 مواطنين بيلاروس لاستغلالهم في عمليات التبادل لاحقا

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بولندا باحتجاز 3 مواطنين بيلاروس، و5 أوكرانيين، بدعوى تجسسهم لصالح روسيا، بهدف استغلالهم في عمليات التبادل لاحقا.

وأضاف لوكاشينكو، أنه لم يتم كشف أية تفاصيل لهذه الاعتقالات قائلا: "الأمر بسيط، فهم يريدون استغلالهم ليعرضوا على روسيا وبيلاروس عمليات التبادل لاحقا، وقد عرضوا ذلك بالفعل".

وأعلنت بولندا في وقت سابق، اعتقال 9 أجانب بتهمة التعاون مع المخابرات الروسية، والتحضير لعمليات إرهابية،

المصدر: نوفوستي