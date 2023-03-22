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الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحماس حلقت في سماء غزة

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الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحماس حلقت في سماء غزة
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، حلقت في سماء قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية حلقت في سماء قطاع غزة ولم تجتاز إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي ولم تشكل تهديدا على سكان غلاف غزة".

المصدر: RT

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