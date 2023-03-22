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اليونان.. إعلان انتخابات مبكرة وسط الغضب بعد كارثة القطار

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اليونان.. إعلان انتخابات مبكرة وسط الغضب بعد كارثة القطار
Globallookpress IMAGO/Giannis Panagopoulos
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إجراء انتخابات عامة في مايو المقبل، على خلفية غضب واسع تجاه حكومته في أعقاب كارثة القطار التي قتل فيها 57 شخصا في فبراير.

وقال ميتسوتاكيس في حديث لقناة "ألفا" التلفزيونية اليونانية، يوم الثلاثاء: "بوسعي أن أقول لكم بالتأكيد إن هذه الانتخابات ستجري في مايو".

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وتشير وسائل الإعلامي اليونانية إلى أن الانتخابات المبكرة كان من المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، لكن عواقب الكارثة أجبرت الحكومة على تغيير الخطط.

ويشار إلى أن كارثة القطار أثارت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة اليونانية برئاسة ميتسوتاكيس، وأسفرت عن استقالة وزير النقل اليوناني. كما يواجه 4 مسؤولين في السكك الحديدية اليونانية أحكاما بالسجن المؤبد.

المصدر: فرانس برس

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