حيوانات الغرير تعطل حركة القطارات في هولندا

أوقفت حيوانات الغرير التي اختبأت تحت خطوط السكك الحديد، حركة القطارات في شمال وجنوب هولندا، ما أجبر السلطات على إلغاء رحلات على خطين في الأقل

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقفت جميع القطارات على خط مزدحم يربط بين مدينتي دن بوش وبوكستيل في الجنوب بعد أن حفرت الحيوانات في الأرض التي تحمل القضبان.

من جهتها، أوضحت شركة السكك الحديد الوطنية أن الخط سيتوقف عن الخدمة لمدة لن تقل عن أسبوع.

وفي بيان، بينت شركة "بروريل" التي تتولى صيانة شبكة السكك الحديد الهولندية أن الحفر يعني أن "القضبان يمكن أن تهبط، ومن ثم لم يعد من الممكن ضمان سلامة حركة القطارات".

وكانت جيوانات الغرير قد حفرت في وقت سابق من هذا الشهر أيضا تحت القضبان بالقرب من قرية مولكويروم الواقعة في مقاطعة فريزلاند شمالا، ما أدى إلى توقف الخط عن الخدمة حتى الشهر المقبل بينما يسعى العمال للحصول على إذن لنقل الحيوانات.

جدير بالذكر أن حيوانات الغرير تحظى بحماية في هولندا، ولذا، يتعين على مشغلي السكك الحديد الحصول على إذن لنقلهم أو للتدخل في مساكنهم قبل بدء الإصلاحات.

وفي هذ الصدد، ناشد الرئيس التنفيذي لشركة "بروريل" جون فوبين، ، الشركة التي تتولى صيانة خطوط السكك الحديد الهولندية، تسريع الإجراءات.

وأكمل: "من أجل مصلحة المسافرين وشركات النقل، هناك حاجة إلى مساحة أكبر لتكون قادرة على اتخاذ إجراءات أسرع. نحن بالطبع في مشاورات عاجلة مع وزارة البنية التحتية وإدارة المياه حول هذا الموضوع".

المصدر: "أ ب"