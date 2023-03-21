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شويغو متحدثا عن آفاق الأزمة الأوكرانية: كل صراع ينتهي بالسلام

أخبار العالم

شويغو متحدثا عن آفاق الأزمة الأوكرانية: كل صراع ينتهي بالسلام
ria.ru
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، متحدثا عن آفاق الأزمة الأوكرانية، إن "أي صراع ينتهي بالسلام".

وقال شويغو للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية انهاء الصراع في أوكرانيا: "أي صراع سوف ينتهي بالسلام".

ولم يوضح شويغو، الإطار الزمني لذلك.

وأكد شويغو، في وقت سابق، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، أن تحليق المسيّرات الأمريكية قبالة شبه جزيرة القرم الروسية، يخلق ظروفا للتصعيد في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تمت الإشارة خلال المحادثة، إلى أن تحليق الطائرات الاستراتيجية الأمريكية بدون طيار قبالة شبه جزيرة القرم يحمل طبيعة استفزازية، مما يخلق ظروفا مسبقة لتصعيد الوضع في منطقة البحر الأسود".

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المصدر: نوفوستي 

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