محكمة ميلانو تقرر تسليم نجل محافظ كراسنويارسك المحتجز في إيطاليا للولايات المتحدة

أفادت صحيفة la Repubblica الإيطالية، بأن محكمة الاستئناف في ميلانو، قررت تسليم نجل ألكسندر أوس محافظ كراسنويارسك، أرتوم أوس، إلى الولايات المتحدة، وسيتم تقديم استئناف بهذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة الإيطالية أمهلت الولايات المتحدة، فترة لتقديم معلومات إضافية تؤكد إدانة أوس، لتوافق على تسلميه بناء على طلب واشنطن، وأرجأت النظر في الطلب إلى موعد لاحق، وعقدت جلسة الاستماع في قضية أوس في الـ 27 من فبراير الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن محامي أوس يعتزمون استئناف القرار أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق من 3 – 6 أشهر إضافية.

اعتقل أوس في الـ 17 من أكتوبر 2022، في مطار مالبينسا الدولي في ميلانو خلال سفره إلى تركيا، بموجب مذكرة توقيف أمريكية، عقب اتهامه و5 مواطنين روس آخرين في الولايات المتحدة، بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

المصدر: نوفوستي