 
مباشر

"دخان يعمي ولا جوع يضني".. فيديو مثير لفرنسيين داخل أحد مطاعم ليون!

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyzu

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لمواطنين فرنسيين بصدد تناول الطعام داخل أحد المطاعم في مدينة ليون بينما كانت النيران تشتعل خارجا!

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات باريس
ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات باريس

ويظهر الفيديو قاعة مطعم مزدحمة بالزبائن، بصدد تناول الطعام بكل أريحية، بينما تشتعل النيران في الخارج جراء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة وعدة مدن فرنسية أخرى، أمس الاثنين، بسبب تبني إصلاح نظام التقاعد.

ولم يتسن التأكد من مكان تصوير الفيديو أو حقيقته، حيث زعم نشطاء بأنه فيديو مفبرك تم التلاعب به عن طريق المونتاج، بينما قال آخرون إنه حصل فعلا في مدينة ليون.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية بباريس وعدة مدن أخرى، على خلفية رفض الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقرر معارضو إصلاح نظام التقاعد التظاهر للتعبير عن غضبهم وسط  مطالبات باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، على رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قمة روسية صينية في الكرملين