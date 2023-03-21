"دخان يعمي ولا جوع يضني".. فيديو مثير لفرنسيين داخل أحد مطاعم ليون!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لمواطنين فرنسيين بصدد تناول الطعام داخل أحد المطاعم في مدينة ليون بينما كانت النيران تشتعل خارجا!

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ويظهر الفيديو قاعة مطعم مزدحمة بالزبائن، بصدد تناول الطعام بكل أريحية، بينما تشتعل النيران في الخارج جراء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة وعدة مدن فرنسية أخرى، أمس الاثنين، بسبب تبني إصلاح نظام التقاعد.

ولم يتسن التأكد من مكان تصوير الفيديو أو حقيقته، حيث زعم نشطاء بأنه فيديو مفبرك تم التلاعب به عن طريق المونتاج، بينما قال آخرون إنه حصل فعلا في مدينة ليون.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية بباريس وعدة مدن أخرى، على خلفية رفض الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد.

This is fine pic.twitter.com/Op3U7r9FOm — Alexis Poulin (@Poulin2012) March 21, 2023

وقرر معارضو إصلاح نظام التقاعد التظاهر للتعبير عن غضبهم وسط مطالبات باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، على رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

Francia en estos momentos: This is fine pic.twitter.com/7DsUTodzAl — Àngel Marrades (@VonKoutli) March 20, 2023

France is doing the “this is fine” meme pic.twitter.com/QLUOi3E4Wb — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) March 21, 2023

Une vidéo d'un "dîner français aux barricades en feu" gagne en popularité sur les réseaux sociaux.



Selon Twitter, la vidéo aurait été filmée à Lyon lors des manifestations à grande échelle d'hier contre la réforme des retraites. Beaucoup affirme qu'il s'agit d'un montage…/⬇️ pic.twitter.com/GQMsdwFJZX — ☭🇷🇺Russie-infos🥰☭ (@RussieInfos) March 21, 2023

المصدر: RT