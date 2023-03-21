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الشاباك: إحباط عملية إطلاق نار في القدس خطط لها في قطاع غزة (صور)

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الشاباك: إحباط عملية إطلاق نار في القدس خطط لها في قطاع غزة (صور)
i24 news
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أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي عن "إحباط عملية إطلاق نار في القدس، خطط لها نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة".

وقال الشاباك في بيان: "ويتصدر هذه البنية التحتية ناشطان هما أيمن يوسف خليل زقوت، 31 عاما، وصبري محمد عرام، 40 عاما، من سكان رفح المنتمين إلى تنظيم "لجان المقاومة" في غزة"، مبينا أن "الزقوت وعرام عملا على تجنيد شبان فلسطينيين في منطقة الضفة الغربية وتزويدهم بالتدريب والتوجيهات لصالح تعزيز العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية، فضلا عن نقل الأسلحة إلى المنطقة".

وذكر أنه في الآونة الأخيرة، تم اعتقال فلسطينيين من الضفة الغربية للاشتباه في قيامهما بأنشطة لصالح تلك الخلية. في تحقيق الشاباك مع الاثنين، تبين أنهما تلقيا تعليمات من الخلية وتم تسليم مسدس كان يهدف إلى تنفيذ هجوم إطلاق نار كبير في القدس في الأيام المقبلة.

وأوضح أن "نشطاء الخلية ينتمون إلى "لجان المقاومة" التي تدعمها وتمولها حركة حماس في قطاع غزة ويتواصل التحقيق معهم من قبل الشاباك".

المصدر: i24news

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