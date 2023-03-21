الدفاع الروسية تعلن عن مقتل أكثر من 400 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة "سو 25" و31 مسيرة أوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية سو 25 في دونيتسك و31 مسيرة أوكرانية وتصفية 405 جنود أوكرانيين وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.
وبحسب البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- في محور كوبيانسك، قامت قواتنا بتصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر D-20.
- في محور كراسني ليمانسك، دمرت قواتنا جراء العمليات الدائرة ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 و D-30.
- في محور دونيتسك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 جنديا وتم تدمير مدافع هاوتز D- 20.
- في محوري جنوب دونيتسك وزاباروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 30 جنديا، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30.
- في محور خيرسون ، تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وثلاث مركبات ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya بالإضافة إلى نظام مدفعية M777 أمريكي الصنع.
- دمرت القوات المسلحة الروسية ثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات AN / TPQ-37 أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك وفي منطقة زابوروجيه وفي منطقة خيرسون.
- أسقطت قواتنا مقاتلة تابعة أوكرانية Su-25 في جمهورية دونيتسك الشعبية.
- دمرت دفاعاتنا الجوية 31 مسيرة أوكرانية واعترضت 3 قذائف من طراز HIMARS MLRS.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية