مسؤولون أمريكيون يحثون نتنياهو على عدم القيام بزيارة دبلوماسية للولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين أمريكيين، نقلوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحثه على عدم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نقل مسؤولون أمريكيون كبار إلى نتنياهو رسالة يقترحون بموجبها عدم قيامه بزيارة دبلوماسية للولايات المتحدة".

وأرجع المسؤولون سبب تقديم النصيحة لنتنياهو، تجنبا لما قد يقوم به الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قد يحرج نتنياهو وينتقده جراء الأزمة القضائية.

وكان نتنياهو وجه تعليماته لكافة وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، لحين تلقيه دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن، والاجتماع مع بايدن.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن "القلق يساور نتنياهو من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له لزيارة واشنطن وقد مضى على حكومته قرابة ثلاثة أِشهر".

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وتشهد إسرائيل تظاهرات مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.

المصدر: "سبوتنيك"